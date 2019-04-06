Знаменита чеська біатлоністка Габріела Коукалова може продовжити кар'єру.
Про це вона повідомила в інтерв'ю порталу Sport.cz.
"Більш-менш я визначилася з завершенням кар'єри раніше, але в міру того, як я набираю форму, мене відвідують думки, правильне чи рішення я прийняла. Я рада, що залишила місце для роздумів. Добре мати час для прийняття важливих рішень, не тільки в спорті. Все більше людей запитують мене про повернення. На даний момент, ймовірність - 50/50. Я все ще задаюся питанням, чи правильно витрачати свій талант",- сказала Коукалова.
Габріела Коукалова є дворазовою чемпіонкою світу, а також володаркою Кубка світу-2016.
Нагадаємо, Підручний повідомив, що ніколи не змінить громадянства.
Раніше Підручний розповів про свою мету на наступний сезон та про те, що міг не вийти на останній мас-старт в сезоні.
Джерело - Sport.cz.