Знаменита чеська біатлоністка Габріела Коукалова може продовжити кар'єру.

Про це вона повідомила в інтерв'ю порталу Sport.cz.

"Більш-менш я визначилася з завершенням кар'єри раніше, але в міру того, як я набираю форму, мене відвідують думки, правильне чи рішення я прийняла. Я рада, що залишила місце для роздумів. Добре мати час для прийняття важливих рішень, не тільки в спорті. Все більше людей запитують мене про повернення. На даний момент, ймовірність - 50/50. Я все ще задаюся питанням, чи правильно витрачати свій талант",- сказала Коукалова.