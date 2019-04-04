Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підрчуний ніколи не змінить громадянства.

Про це він розповів у інтерв'ю football24.

"Слава Богу, не пропонували, бо я ніколи б на це не погодився", — розповів Підручний.

Актуально: Підручний визнаний найкращим спортсменом березня в Україні.

"Що відчував в Естерсунді? Гордість за свою країну. Гордість за себе. Більше нічого… Взагалі, коли чую гімн, то в мене мурашки по шкірі бігають, а коли ще й стоїш на найвищій сходинці п’єдесталу — це взагалі щось неймовірне. Хочеться переживати ці відчуття якомога частіше", - підсумував Підручний.

Раніше Підручний розповів про свою мету на наступний сезон та про те, що міг не вийти на останній мас-старт в сезоні.

Джерело - football24.