Лідер збірної України Дмитро Підручний хоче завоювати олімпійську медаль у Китаї і бажано золото.

Про це він розповів у інтерв'ю Футбол 24.

"Моя ціль не змінилася з дитинства. Раніше дуже хотів поїхати на Олімпіаду, стати олімпійцем. Зараз її суть є схожою, просто більш чіткою. Тепер я хочу завоювати олімпійську медаль. Хотів би, щоб вона була золотою", - сказав Підручний.

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"Один крок назустріч я вже зробив – став чемпіоном світу. Для мене це теж дуже важлива мрія, яка навіть трохи неочікувано для мене здійснилася. Зрештою, я розраховував на цю медаль чемпіонату. Тепер цілеспрямовано готуватимуся до Олімпійських ігор. Мотивація? Чесно кажучи, з кожним роком її стає менше. Проте існують ще нездійснені мрії, які не дають цій мотивації згаснути”, - підсумував спортсмен.

Раніше Підручний розповів про свою мету на наступний сезон та про те, що міг не вийти на останній мас-старт в сезоні.

Джерело - Футбол 24.