Підручний: Сезон вийшов стабільний

Капітан української команди задоволений виступом на етапах Кубка світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний задоволений тим, як минув звітний сезон.

Про це він заявив у коментарі виданню Український біатлон.

"Сезоном задоволений — він вийшов стабільним. За винятком першого спринту, кожна гонка — в заліковій зоні. Сьогодні була тридцята гонка в сезоні, і це був перший раз, коли я стартував так багато.

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Можливо, не завжди був на трасі таким, яким би хотів себе бачити, але вдалося поступово набрати форму до головного старту і дійсно вийти на пік на чемпіонат світу. І вже там показувати результати на рівні лідерів", - заявив Підручний.

Нагадаємо, Підручний міг не виступити в останній гонці сезону, де посів місце наприкінці ТОП-20.

Джерело - Український біатлон.