Усі біатлоністки хочуть відпочити після важкого сезону 2018/19.

Про це заявила Валентина Семеренко.

Актуально: В юної українки зашкалюють емоції після першої гонки на етапі Кубку світу.

"Трасу організатори підготували дуже добре, вона була досить жорсткою. Що стосується промахів, то, вітерець на стрільбищі був, хоча і невеликий. Але більше вже позначається втома. Хочеться вже додому, відпочити. (Сміється) Ні, ми не розглядали цей старт, як закачування - просто вже накопичилася втома за сезон: моральна, фізична. Всі вже хочуть відпочити, відчути "смак" дому - і потім знову в бій", - сказала Семеренко.