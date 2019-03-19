Однак брати участі в змаганнях Юлія не буде

Біатлоністка Юлія Журавок відправиться зі збірною України до Голменколлену, але там Журавок не братиме участь у змаганнях – вона лише буде закатуватися.

Про це повідомляє sportarena.

Спортсменка провела в нинішньому сезоні близько 35 гонок, що дуже багато для молодої спортсменки.

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Етап Кубку світу в Голменколлені відбудеться з 21 по 24 березня. Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта та Валентина Семеренко, Яна Бондар, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна і Катерина Бех. Спортсменок очікують спринт, гонка переслідування і мас-старт.

Наглядаємо, Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU.

Раніше повідомлялося, що Бєлкіна та ще шість українок поїдуть на останній етап Кубка світу.

Джерело - sportarena.