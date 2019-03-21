Дебютантка Кубку світу з біатлону Катерина Бех в захваті від проведеної гонки.

Про це вона розповіла порталу Український біатлон.

"Емоції, звичайно, зашкалюють. Але емоції, в основному, позитивні, так як тут все дуже круто. Звичайно, хотілося виступити краще, та на заваді стали помилки на рубежі, та й на трасі відчувала себе не зовсім у своїх кондиціях", - сказала Бех.

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"Мене дуже добре прийняли в команді, дівчата допомагали, радили. І це для мене дуже важливо, тому що всі вони - вже топові спортсменки, і цей досвід дуже важливий. Але взагалі, юніорський кубок і дорослий - абсолютно незрівнянні змагання", - зауважила біатлоністка

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"Тут зовсім інші швидкості, спортсмени зовсім інакше готуються до гонки. Перші дні тут було присутнє хвилювання, голова трохи паморочилася. Мандраж був, навіть просто перебуваючи в готелі поруч з лідерами світового біатлону. Але поступово звикла: така ж траса, таке ж стрільбище, такі ж люди... Так, вони вище класом, але потрібно пробувати виступати на змаганнях такого рівня і прагнути бути вище, нарівні з цими людьми і навіть краще", - підсумувала Катерина

Нагадаємо, українки провалили спринт у Гольменколлені.

Джерело - Український біатлон.