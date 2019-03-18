Бондар виступить на етапі Кубка світу в Гольменколлені

Українська біатлоністка Яна Бондар потрапила до складу збірної України на останній етап Кубка світу в Гольменколлені.
Про це повідомила Sport Arena.
Бондар виступатиме за основною квотою. Вона замінить Дар'ю Блашко, яку тренерський штаб планував викликати раніше. Блашко поки не в оптимальній формі, щоб виступати на етапах Кубка світу, тому тренери збірної обирали між Ольгою Абрамовою і Яною Бондар.
Етап в Норвегії почнеться 21 березня.
Нагадаємо, Україна - на підсумковому 5-му місці в медальному заліку ЧС-2019. А Джима може пропустити наступний сезон.
Тим часом, олімпійський чемпіон завершив кар'єру.
Джерело - Sport Arena.