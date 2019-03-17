Україна - на підсумковому 5-му місці в медальному заліку ЧС-2019

Медальний залік очолили збірні Норвегії, Німеччини та Італії

У підсумковому медальному заліку чемпіонату світу у шведському Естерсунді збірна України розташувалася на 5-й позиції завдяки перемозі Дмитра Підручного в гонці переслідування та бронзовому успіху жіночої естафетної команди.

Очолила медальний залік збірна Норвегії з 9-ма медалями, за нею в списку кращих - команди Німеччини та Італії. Росіяни фінішували лише на 7-му місці з двома срібними та однією бронзовою нагородою. Також без золотих медалей залишилася збірна Франції. Нагороди турніру поїдуть в 10 різних країн Європи.

Чемпіонат світу 2019 завершився двома мас-стартами. Анастасія Меркушина пробігла гонку невдало, а Дмитро Підручний мав шанси на свою другу медаль, але в підсумку посів 10-е місце в останньому старті турніру.

Джерело - Чемпіон.