Джима може пропустити весь наступний сезон

Українська біатлоністка Юлія Джима готова зробити велику паузу в кар'єрі.

Про це стверджує президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я думаю, вона пропустить частину або повністю наступний сезон. Їй потрібно морально, психологічно відпочити, підлікуватися. А потім, якщо з'явиться бажання і мотивація, вона повернеться. Ми з нею про це вже говорили. Це потрібно було зробити ще після Олімпіади, але вона продовжила тренуватися. Тому зараз це потрібно обов'язково зробити. Пропустити два-три місяці, півроку, а, можливо, і цілий сезон", - розповів Бринзак.