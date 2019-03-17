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Олімпійський чемпіон завершив кар'єру

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Шведський спортсмен вважає символічним піти зі спорту на домашньому чемпіонаті світу
Олімпійський чемпіон завершив кар'єру

Олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 швед Фредрик Ліндстрем оголосив про завершення кар'єри.

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"Я дійшов до того періоду, коли у мене більше не залишилося мотивації. Думаю, що домашній чемпіонат світу в Естерсунді буде хорошим місцем для завершення кар'єри. Я ще два роки тому вирішив, що, найімовірніше, виступлю тільки на Олімпіаді-2018 і домашньому чемпіонаті світу. Це були чудові 15 років в біатлоні, а олімпійське золото просто незабутнє", - розповів Ліндстрем.

  Актуально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Естерсунді

Швед в Пхьончхані-2018 виграв золото в естафеті разом зі своєю командою. Також у нього в активі дві бронзові медалі чемпіонатів світу (Руппольдінг-2012, Нове Место-2013). На етапах Кубка світу у Ліндстрема 5 подіумів (1-2-2). Двічі в кар'єрі шведський біатлоніст закінчував сезон у ТОП-10 загального заліку Кубка світу (9-е місце в сезоні-2011/12 і 7-е в сезоні-2012/2013).

Більшу частину поточного сезону 29-річний спортсмен пропустив через мононуклеоз.

Нагадаємо, українки сенсаційно здобули бронзу чемпіонату світу в естафеті.

Джерело - Sveriges Radio.

#Чемпіонат світу, #Ліндстрем, #Швеція, #Естерсунд
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