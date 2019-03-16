Українські біатлоністки продомонстрували свій максимум в бронзовій естафеті на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це заявила Юлія Джима в ефірі UA:Біатлон.

"Трохи докоряю собі за стрільбу стоячи і ті дурні промахи. Хотілося швидше побігти на дистанцію, і це заважало відпрацювати більш чітко. І хоча був такий невеликий неприємний вітер, винна, скоріше, сама, ніж щось завадило". - сказала Юлія.

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"Біглося сьогодні важко. Але коли постійно біжиш поруч з лідерами, це додає сил для того, щоб боротися. Це зовсім інший настрій, ніж коли ти біжиш на далеких місцях. Але, думаю, ми всі - кожна на своєму етапі - зробили сьогодні максимум. Звичайно, додала сил і перемога Діми Підручного - ми всі були за нього дуже раді, особливо на фоні того, що у наших чоловіків вже давно не було медалі", - підсумувала спортсменка.