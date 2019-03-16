Збірна України, у складі Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко, виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу в Естерсунді.
Чемпіонками стали біатлоністки з Норвегії, срібло у шведок.
Українки використали лише 5 додаткових патронів, що є найкращим результатом у естафеті.
Слід зазначити, що фаворити гонки Франція та Італія провалили естафету, посівши 8 та 10 місця відповідно.
Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція
Жінки. Естафета 4х6 км
16 березня
1. Норвегія (1+8) 1:12:00,1
2. Швеція (0+6) +24,3
3. Україна (0+5) +35,1
4. Німеччина (1+14) +35,6
5. Росія (0+12) +43,6
6. Словаччина (0+9) +53,1
Джерело - Чемпіон.