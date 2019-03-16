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Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті

Сьогодні 15:52 1037 0
Україна здобула другу медаль в Естерсунді
Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
Валя Семеренко

Збірна України, у складі Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко, виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Чемпіонками стали біатлоністки з Норвегії, срібло у шведок.

Українки використали лише 5 додаткових патронів, що є найкращим результатом у естафеті.

Слід зазначити, що фаворити гонки Франція та Італія провалили естафету, посівши 8 та 10 місця відповідно.

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

Жінки. Естафета 4х6 км

16 березня

1. Норвегія (1+8)  1:12:00,1
2. Швеція (0+6)  +24,3
3. Україна (0+5)  +35,1
4. Німеччина (1+14)  +35,6
5. Росія (0+12)   +43,6
6. Словаччина (0+9)  +53,1

Джерело - Чемпіон.

#Семеренко, #Джима, #Меркушина
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