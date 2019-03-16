Україна здобула другу медаль в Естерсунді

Збірна України, у складі Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко, виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Чемпіонками стали біатлоністки з Норвегії, срібло у шведок.

Українки використали лише 5 додаткових патронів, що є найкращим результатом у естафеті.

Слід зазначити, що фаворити гонки Франція та Італія провалили естафету, посівши 8 та 10 місця відповідно.

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

Жінки. Естафета 4х6 км

16 березня

1. Норвегія (1+8) 1:12:00,1

2. Швеція (0+6) +24,3

3. Україна (0+5) +35,1

4. Німеччина (1+14) +35,6

5. Росія (0+12) +43,6

6. Словаччина (0+9) +53,1

Джерело - Чемпіон.