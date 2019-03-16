Українці не вистачило 4-ох секунд до бронзи

У спринтерській гонці на Кубкові IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло українка Яна Бондар посіла четверте місце.

Актуально: Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті.

Яна допустила чотири промахи на другому вогневому рубежі, до Вікторії Слівко з Росії не вистачило 4 секунди.

Перемогу здобула француженка Каролін Коломбо, друге місце виборала росіянка Ірина Казакевич.

Ще одна українка Надія Бєлкіна стала 5-ою з трьома промахами.

Кубок IBU

Мартелл-валь-Мартелло, Італія

Спринт, 7,5 км

Жінки

1. Каролін Коломбо (0+0) 26:05,2

2. Ірина Казакевич (0+2) +45,4

3. Вікторія Слівко (1+2) +51,6

4. Яна Бондар (0+4) +55,7

5. Надія Бєлкіна (1+2) +1:05,1

...

13. Ольга Абрамова (1+2) +1:50,4

17. Дар'я Блашко (1+0) +2:08,7

Нагадаємо, Абрамова обігнала росіянку та здобула золото на етапі Кубка IBU.

Також, Семеренко ледь не втратила бронзу на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.