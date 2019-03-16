У спринтерській гонці на Кубкові IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло українка Яна Бондар посіла четверте місце.
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Яна допустила чотири промахи на другому вогневому рубежі, до Вікторії Слівко з Росії не вистачило 4 секунди.
Перемогу здобула француженка Каролін Коломбо, друге місце виборала росіянка Ірина Казакевич.
Ще одна українка Надія Бєлкіна стала 5-ою з трьома промахами.
Кубок IBU
Мартелл-валь-Мартелло, Італія
Спринт, 7,5 км
Жінки
1. Каролін Коломбо (0+0) 26:05,2
2. Ірина Казакевич (0+2) +45,4
3. Вікторія Слівко (1+2) +51,6
4. Яна Бондар (0+4) +55,7
5. Надія Бєлкіна (1+2) +1:05,1
...
13. Ольга Абрамова (1+2) +1:50,4
17. Дар'я Блашко (1+0) +2:08,7
Нагадаємо, Абрамова обігнала росіянку та здобула золото на етапі Кубка IBU.
Також, Семеренко ледь не втратила бронзу на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.