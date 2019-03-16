Український біатлоніст Дмитро Підручний розпочне гонку з масовим стартом з другим номером на майці.
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Українець став одним з найкращих біатлоністів нинішнього чемпіонату світу і тому отримав такий високйи стартовий номер.
Гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Мас-старт
2. Підручний
Нагадаємо, Бондар зупинилася за крок до медалі Кубку IBU.
Також, Семеренко ледь не втратила бронзу на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.