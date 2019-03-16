Анастасія Меркушина представить нашу країну в гонці з масовим стартом на чемпіонаті світу в Естерсунді.

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Українка за другою квотою кваліфікувалася до гонки. Стартуватиме Меркушина під 20-им номером.

Розпочнеться гонка о 14:15 за київським часом.

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Мас-старт

Жінки

20. Анастасія Меркушина

Нагадаємо, чоловіча збірна України провалила естафету на чемпіонаті світу.

Також, Бондар зупинилася за крок до медалі Кубку IBU.

Джерело - Чемпіон.