Анастасія Меркушина представить нашу країну в гонці з масовим стартом на чемпіонаті світу в Естерсунді.
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Українка за другою квотою кваліфікувалася до гонки. Стартуватиме Меркушина під 20-им номером.
Розпочнеться гонка о 14:15 за київським часом.
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Мас-старт
Жінки
20. Анастасія Меркушина
Нагадаємо, чоловіча збірна України провалила естафету на чемпіонаті світу.
Також, Бондар зупинилася за крок до медалі Кубку IBU.
Джерело - Чемпіон.