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Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої естафети в Естерсунді

Сьогодні 10:30 4628 0
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої естафети в Естерсунді

Сьогодні, 16-го березня, у шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбудеться жіноча естафета.

Напередодні тренерський штаб оголосив склад на звітну гонку.

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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 15:00 за Києвом.

  Актуально: Біатлон онлайн — пряма трансляція

  Важливо: Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Естафета  (15:00)

Жінки

Нагадаємо, Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.

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