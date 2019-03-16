Сьогодні, 16-го березня, у шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбудеться жіноча естафета.

Напередодні тренерський штаб оголосив склад на звітну гонку.

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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 15:00 за Києвом.

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Важливо: Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Естафета (15:00)

Жінки

Нагадаємо, Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.