Сьогодні, 16-го березня, у шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбудеться жіноча естафета.
Напередодні тренерський штаб оголосив склад на звітну гонку.
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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 15:00 за Києвом.
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Важливо: Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Естафета (15:00)
Жінки
Нагадаємо, Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.