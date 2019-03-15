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Сестри Семеренко потрапили до складу збірної України на естафету в Естерсунді

Сьогодні 17:08 907 0
Також в гонці чемпіонату світу візьмуть участь Юлія Джима і Анастасія Меркушина
Сестри Семеренко потрапили до складу збірної України на естафету в Естерсунді

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Про це повідомляється на інформаційному ресурсі biathlon.com.ua.

Гонка пройде в суботу 16 березня.

За національну збірну змагатимуться Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко.

Нагадаємо, що Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу.

Раніше Підручний вперше в кар'єрі закрив всі 20 мішеней у гонці з 4 рубежами

Джерело - biathlon.com.ua.

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