Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.
Про це повідомляється на інформаційному ресурсі biathlon.com.ua.
Гонка пройде в суботу 16 березня.
За національну збірну змагатимуться Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко.
Нагадаємо, що Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу.
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Джерело - biathlon.com.ua.