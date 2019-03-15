Також в гонці чемпіонату світу візьмуть участь Юлія Джима і Анастасія Меркушина

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Про це повідомляється на інформаційному ресурсі biathlon.com.ua.

Гонка пройде в суботу 16 березня.

За національну збірну змагатимуться Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко.

Нагадаємо, що Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу.

Раніше Підручний вперше в кар'єрі закрив всі 20 мішеней у гонці з 4 рубежами

Джерело - biathlon.com.ua.