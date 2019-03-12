Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу

Анастасія Меркушина візьме участь у змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін.

"Меркушина в хорошому стані. В умовах гарної стрільби — це те, що вона вміє робити, — ми маємо право розраховувати на високий результат. Настя входить до переліку тих, хто претендує на потрапляння в мас-старт.

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У нас були різні думки, коли вирішували, чи заявляти її на індівідуалку. Можливо, краще було б підготуватися до одиночної змішаної естафети та мати більше шансів на медаль там, ніж в мас-старті бути 5-6 або 4-ю, що ще образливіше. Тому думки були такі. Але зараз бачимо, що стан її хороший і вона витримає марафон у вигляді чемпіонату світу", - сказав Прокунін.