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Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу

Сьогодні 09:20 1240 0
Українка виступить на всіх гонках світової першості
Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу

Анастасія Меркушина візьме участь у змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін.

"Меркушина в хорошому стані. В умовах гарної стрільби — це те, що вона вміє робити, — ми маємо право розраховувати на високий результат. Настя входить до переліку тих, хто претендує на потрапляння в мас-старт.

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У нас були різні думки, коли вирішували, чи заявляти її на індівідуалку. Можливо, краще було б підготуватися до одиночної змішаної естафети та мати більше шансів на медаль там, ніж в мас-старті бути 5-6 або 4-ю, що ще образливіше. Тому думки були такі. Але зараз бачимо, що стан її хороший і вона витримає марафон у вигляді чемпіонату світу", - сказав Прокунін.

Нагадаємо, Журавок першою серед українок стартуватиме в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Тим часом Кривонос дебютує на етапах Кубка світу в Гольменколлені.

Джерело - UA: Біатлон.

#Меркушина, #Прокунін, #чемпіонат світу, #Естерсунд
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