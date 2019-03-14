Двоє українців фінішували у першій 20-ці кубка IBU

Норвезький біатлоніст Йоханнес Дале переміг у спринті на етапі Кубка IBU в італійському Мартелі. Кращим з українців став Антон Дудченко, який показав 15-й результат.
Кубок IBU
8-й етап
Мартель, Італія
чоловіки
спринт
1. Йоханнес Дале (Норвегія) - 24.50,7 (0 + 1)
2. Ендре Стремсхайм (Норвегія) - 6,3 (0 + 0)
3. Олександр Андерсен (Норвегія) - 15,0 (1 + 0)
4. Фредрік Йесбакк (Норвегія) - 37,4 (1 + 0)
5. Арістід Бегю (Франція) - 48,7 (1 + 1)
6-7. Патрік Браунхофер (Італія) - 51,0 (0 + 1)
6-7. Лукас Фрацшер (Німеччина) - 51,0 (0 + 2)
8. Мікулаш Карлик (Чехія) - 51,4 (0 + 1)
9. Давид Цобеля (Німеччина) - 51,8 (0 + 2)
10. Данило Рітмюллер (Німеччина) - 51,9 (1 + 0)
12. Фаб'єн Клод (Франція) - 55,2 (0 + 3)
14. Філіп Хорн (Німеччина) - 1.02,2 (1 + 0)
15. Антон Дудченко (Україна) - 1.02,8 (0 + 1)
20. Тарас Лесюк (Україна) - 1.20,5 (1 + 1)
22. Синдром Петтерсен (Норвегія) - 1.27,9 (0 + 2)
23. Ховард Бугетвейт (Норвегія) - 1.39,6 (2 + 1) ...
32. Максим Івко (Україна) - 2.36,2 (1 + 0)
44. Андрій Доценко (Україна) - 3.39,3 (3 + 2)
Нагадаємо, що Підручній и Меркушина віступлять в сінгл-міксті на чемпіонаті світу.
Раніше Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках.
Джерело - Чемпіон.