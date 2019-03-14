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Двоє українців фінішували у першій 20-ці кубка IBU

Сьогодні 14:47 138 0
Двоє українців фінішували у першій 20-ці кубка IBU

Норвезький біатлоніст Йоханнес Дале переміг у спринті на етапі Кубка IBU в італійському Мартелі. Кращим з українців став Антон Дудченко, який показав 15-й результат.

Кубок IBU

8-й етап

Мартель, Італія

чоловіки

спринт

1. Йоханнес Дале (Норвегія) - 24.50,7 (0 + 1)

2. Ендре Стремсхайм (Норвегія) - 6,3 (0 + 0)

3. Олександр Андерсен (Норвегія) - 15,0 (1 + 0)

4. Фредрік Йесбакк (Норвегія) - 37,4 (1 + 0)

5. Арістід Бегю (Франція) - 48,7 (1 + 1)

6-7. Патрік Браунхофер (Італія) - 51,0 (0 + 1)

6-7. Лукас Фрацшер (Німеччина) - 51,0 (0 + 2)

8. Мікулаш Карлик (Чехія) - 51,4 (0 + 1)

9. Давид Цобеля (Німеччина) - 51,8 (0 + 2)

10. Данило Рітмюллер (Німеччина) - 51,9 (1 + 0)

12. Фаб'єн Клод (Франція) - 55,2 (0 + 3)

14. Філіп Хорн (Німеччина) - 1.02,2 (1 + 0)

15. Антон Дудченко (Україна) - 1.02,8 (0 + 1)

20. Тарас Лесюк (Україна) - 1.20,5 (1 + 1)

22. Синдром Петтерсен (Норвегія) - 1.27,9 (0 + 2)

23. Ховард Бугетвейт (Норвегія) - 1.39,6 (2 + 1) ...

32. Максим Івко (Україна) - 2.36,2 (1 + 0)

44. Андрій Доценко (Україна) - 3.39,3 (3 + 2)

Нагадаємо, що Підручній и Меркушина віступлять в сінгл-міксті на чемпіонаті світу.

Раніше Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках.

Джерело - Чемпіон.

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