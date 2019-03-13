Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках

Біатлоніст продовжує збирати титули.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв залік індивідуальних гонок на Кубкові світу.

Попри те, що в останній гонці він посів 9-у сходинку, це не завадило йому зберегти перше місце в заліку індивідуальних гонок.

Найвище серед українців розташувався Сергій Семенов, який посів 28-у сходинку.

Кубок світу

Залік індивідуальних гонок

Чоловіки

1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 128

2. Ветлі Шостад Крістіансен (Норвегія) - 118

3. Ларс Хельге Біркеланд (Норвегія) - 97

4. Арнд Пайффер (Норвегія) - 88

5. Олександр Логінов (Росія) - 87

6. Сімон Дет'є (Франція) - 87

7. Симон Едер (Австрія) - 86

8. Ерік Лессер (Німеччина) - 82

9. Себастьян Самуельсон (Швеція) - 75

10. Лукас Гофер (Італія) - 74

....

28. Сергій Семенов (Україна) - 38

49. Артем Прима (Україна) - 20

54. Артем Тищенко (Україна) - 17

61. Тарас Лесюк (Україна) - 9

Нагадаємо, Підручний і Меркушина виступлять у одиночному міксті.

Тим часом Джима через проблеми зі спиною не може боротися за високі позиції.

Джерело - Чемпіон.