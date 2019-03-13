Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв залік індивідуальних гонок на Кубкові світу.
Попри те, що в останній гонці він посів 9-у сходинку, це не завадило йому зберегти перше місце в заліку індивідуальних гонок.
Найвище серед українців розташувався Сергій Семенов, який посів 28-у сходинку.
Кубок світу
Залік індивідуальних гонок
Чоловіки
1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 128
2. Ветлі Шостад Крістіансен (Норвегія) - 118
3. Ларс Хельге Біркеланд (Норвегія) - 97
4. Арнд Пайффер (Норвегія) - 88
5. Олександр Логінов (Росія) - 87
6. Сімон Дет'є (Франція) - 87
7. Симон Едер (Австрія) - 86
8. Ерік Лессер (Німеччина) - 82
9. Себастьян Самуельсон (Швеція) - 75
10. Лукас Гофер (Італія) - 74
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28. Сергій Семенов (Україна) - 38
49. Артем Прима (Україна) - 20
54. Артем Тищенко (Україна) - 17
61. Тарас Лесюк (Україна) - 9
Нагадаємо, Підручний і Меркушина виступлять у одиночному міксті.
Тим часом Джима через проблеми зі спиною не може боротися за високі позиції.
Джерело - Чемпіон.