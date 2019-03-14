Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція одиночної змішаної естафети

Сьогодні, 14-го березня, у шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбудеться сігл-мікст.

За Україну виступатимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Напередодні Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, а українці не потрапили до залікової зони.

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Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 16:55 за Києвом.

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Важливо: Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

сінгл-мікст (18:10)

Джерело - Чемпіон.