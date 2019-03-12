Юлія Джима не відчуває на сто відсотків, що може боротися за призові місця.

Про це вона розповіла в ефірі UA: Перший.

"Звичайно, прикро, що з чистою стрільбою я тільки 12-а, але на сьогоднішній момент, через проблеми зі спиною, я не відчуваю, що готова на 100 відсотків, щоб боротися за високі місця і за подіум. Коли не все гаразд зі спиною, це передається і на ноги, і на корпус. Тому моя швидкість поки не відповідає моїм реальним можливостям", - заявила Джима.

Нагадаємо, Джима посіла 12-е місце в індивідуальній гонці.

Також, чоловіча збірна України виступить в індивідуальній гонці без Дмитра Підручного.

Джерело - Український біатлон.