Підручний і Меркушина виступлять в сінгл-міксті на чемпіонаті світу

В сінгл-міксті на чемпіонаті світу з біатлону Україну представлятимуть Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.

Про це повідомив старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін.

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"Чи є вже рішення з приводу одиночного мікста? Так, Юрай Санітра вже озвучив, що від хлопців побіжить Підручний, а жіночу команду представить Настя Меркушина", - сказав Прокунін.