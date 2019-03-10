Мій профіль

Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу

Сьогодні 18:07 3121 1
Козлова - Халеп: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі
Сьогодні 20:10 923
Неймовірне останнє коло Підручного на чемпіонаті світу
Сьогодні 19:28 5714 1
Дніпро виграв Кубок України
Сьогодні 18:35 480
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 18:20 47941 1
Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
Сьогодні 15:27 1019
Джима не візьме участь у персьюті Чемпіонату світу
Сьогодні 14:48 679
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді
Сьогодні 14:40 1202
Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу
Сьогодні 10:51 1386
Зінченко — найкращий гравець Манчестер Сіті в лютому
Сьогодні 09:58 1268
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Олімпік вирвав нічию в матчі з Олександрією в 21-у турі УПЛ 82
21:47 Теніс Світоліна - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 691
21:26 Біатлон Підручний: Дякую вболівальникам, що підтримуєте нас у тяжкий час 755
21:13 Футбол Гол Яремчука допоміг Генту здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії 651
20:53 Футбол Шахтар - Карпати 5:0. Відеоогляд матчу 911
20:45 Біатлон Порошенко привітав Підручного з перемогою на чемпіонаті світу 802
20:28 Блог Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді 2125
20:28 Футбол Арсенал сенсаційно здолав Манчестер Юнайтед у 30-у турі АПЛ 701
20:10 Теніс Козлова - Халеп: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 923
19:56 Футбол У понеділок Реал оголосить про призначення Моурінью 818
19:33 Футбол Динамо розгромило Арсенал в 21-у турі УПЛ 1106
19:28 Блог Неймовірне останнє коло Підручного на чемпіонаті світу 5714 1
19:17 Біатлон Санітра: Це найкращий день у моєму житті 1211
19:02 Футбол Шахтар знищив Карпати в 21-у турі УПЛ 1105
18:45 Футбол Челсі вирвав нічию в матчі з Вулвергемптоном у 30 турі АПЛ 733
18:35 Баскетбол Дніпро виграв Кубок України 480
18:20 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 47941 1
18:07 Біатлон Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу 3121 1
17:45 Футбол Гвардіола не збирається покидати Манчестер Сіті 797
17:30 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді 1933
17:28 Футбол Ліверпуль здолав Бернлі: відеоогляд матчу 709
17:00 Футбол Динамо - Арсенал: пряма трансляція 1082
16:48 ММА Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146 1558
16:29 Футбол Фіорентина — Лаціо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 27 туру Серії А 701
16:01 Футбол Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ 914

Порошенко привітав Підручного з перемогою на чемпіонаті світу

Сьогодні 20:45 802 0
Порошенко привітав Підручного з перемогою на чемпіонаті світу

Президент України Петро Порошенко привітав Дмитра Підручного з тріумфом у гонці переслідування на чемпіонату світу в Естерсунді.

Про це йдеться у Твіттері президента.

"Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Геррманн здобула перше золото чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а.

Також, Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Порошенко, #Президент, #Підручний, #Чемпіонат світу, #Золото
Коментарі ()