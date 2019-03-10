Порошенко привітав Підручного з перемогою на чемпіонаті світу

Президент України Петро Порошенко привітав Дмитра Підручного з тріумфом у гонці переслідування на чемпіонату світу в Естерсунді.
Про це йдеться у Твіттері президента.
"Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин", - заявив Порошенко.
Історична перемога!— Петро Порошенко (@poroshenko) March 10, 2019
Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.
Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!#GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44
Нагадаємо, Геррманн здобула перше золото чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а.
Також, Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського чемпіонату Європи.
Джерело - Чемпіон.