Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вражений виступом Дмитра Підручного в спринті.

Про виступ лідера української команди він розповів.

"Для нас це 4-е місце — на вагу золота. Тому що весь сезон проходить дуже складно, а Діма, до того ж, відпрацював повну програму в Америці, потім брав участь на чемпіонаті Європи. Але тренери виводили хлопців цілеспрямовано на ці старти. На жаль, у Прими виникли проблеми зі шлунком, і він спробує підготуватися до наступних перегонів.