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Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді

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Бринзак: 4-е місце — на вагу золота

Сьогодні 13:51 645 0
Функціонер задоволений виступом Дмитра Підручного
Бринзак: 4-е місце — на вагу золота

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вражений виступом Дмитра Підручного в спринті.

Про виступ лідера української команди він розповів.

"Для нас це 4-е місце — на вагу золота. Тому що весь сезон проходить дуже складно, а Діма, до того ж, відпрацював повну програму в Америці, потім брав участь на чемпіонаті Європи. Але тренери виводили хлопців цілеспрямовано на ці старти. На жаль, у Прими виникли проблеми зі шлунком, і він спробує підготуватися до наступних перегонів.

  АктуальноЧемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

А Діма — молодець! Можливо, якби не робив поправку на стрільбі лежачи, що було не обов'язково в цих погодних умовах, був би з медаллю. Там він втратив десь 3-4 секунди. Але ще є шанс завтра — він завжди в переслідуванні добре біжить", - заявив Бринзак.

Нагадаємо, жіночий персьют дивіться на нашому сайті.

Тим часом Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського чемпіонату Європи.

Джерело - Український біатлон.

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