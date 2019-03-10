Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вражений виступом Дмитра Підручного в спринті.
Про виступ лідера української команди він розповів.
"Для нас це 4-е місце — на вагу золота. Тому що весь сезон проходить дуже складно, а Діма, до того ж, відпрацював повну програму в Америці, потім брав участь на чемпіонаті Європи. Але тренери виводили хлопців цілеспрямовано на ці старти. На жаль, у Прими виникли проблеми зі шлунком, і він спробує підготуватися до наступних перегонів.
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А Діма — молодець! Можливо, якби не робив поправку на стрільбі лежачи, що було не обов'язково в цих погодних умовах, був би з медаллю. Там він втратив десь 3-4 секунди. Але ще є шанс завтра — він завжди в переслідуванні добре біжить", - заявив Бринзак.
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Тим часом Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського чемпіонату Європи.
Джерело - Український біатлон.