Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні

Ім'я винуватиці не називають

Напередодні старту Чемпіонату світу в шведському Естерсунді ледь не сталася трагедія.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Словенська біатлоністка вистрелила в недозволений час і ледь не застрелила суддю.

Інцидент стався під час тренування. Суддя прямував змінити мішені, але спортсменка проігнорувала сигнал офіційної особи. За правилами людина, яка заміняє мішені дає сигнал про припинення стрільби, і лише після свистка можна її відновити.

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Помічник менеджера зі стрільби Томас Еберг прокоментував те, що трапилося:

"Це дуже незвичайний випадок. За 20 хвилин після тренування проводиться заміна мішеней. Спочатку суддя дає сигнал, після якого стрільба припиняється, а потім свисток, який дає зрозуміти, що знову можна продовжувати роботу на вогневому рубежі. Те, що зробила словенка - неприпустимо. Я поговорив з нею і пояснив це", - заявив Еберг.

Ім'я винуватиці події залишається в таємниці.

Нагадаємо, українська команда визначилася зі складом на змішану естафету.

Тим часом Прокунін розповів про готовність української команди.

Джерело - Xsport.