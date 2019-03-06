Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні

Напередодні старту Чемпіонату світу в шведському Естерсунді ледь не сталася трагедія.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Словенська біатлоністка вистрелила в недозволений час і ледь не застрелила суддю.
Інцидент стався під час тренування. Суддя прямував змінити мішені, але спортсменка проігнорувала сигнал офіційної особи. За правилами людина, яка заміняє мішені дає сигнал про припинення стрільби, і лише після свистка можна її відновити.
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Помічник менеджера зі стрільби Томас Еберг прокоментував те, що трапилося:
"Це дуже незвичайний випадок. За 20 хвилин після тренування проводиться заміна мішеней. Спочатку суддя дає сигнал, після якого стрільба припиняється, а потім свисток, який дає зрозуміти, що знову можна продовжувати роботу на вогневому рубежі. Те, що зробила словенка - неприпустимо. Я поговорив з нею і пояснив це", - заявив Еберг.
Ім'я винуватиці події залишається в таємниці.
Нагадаємо, українська команда визначилася зі складом на змішану естафету.
Тим часом Прокунін розповів про готовність української команди.
Джерело - Xsport.