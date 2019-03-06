У змішаній естафеті Чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді не виступить Юлія Джима.
Про це повідомляє Український біатлон.
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Тренери у звітній гонці розраховуватимуть на Анастасію Меркушину, Віту Семеренко, Артема Приму та Дмитра Підручного.
Нагадаємо, українські біатлоністи не потрапили до ТОП-20 на юнацькому чемпіонаті Європи.
Тим часом збірна Німеччини та Італії визначилися зі складом на чемпіонат світу.
Джерело - Український біатлон.