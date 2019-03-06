Прокунін: Всі дівчата здорові

Українські біатлоністки готуються до старту Чемпіонату світу.

Українські біатлоністки перебувають в хорошій формі напередодні старту Чемпіонату світу з біатлону.

Про це розповів старший тренер збірної України Андрій Прокунін в інтерв'ю Українському біатлону.

Актуально: Україна визначилася з остаточним складом на Чемпіонат світу

"Всі дівчата здорові. Настя перебуває в хорошій формі, те саме — Віта і Валя. У Юлі Журавок був складний сезон: вже досить непоганий, з медаллю чемпіонату Європи, яку здобула в хорошій конкурентній боротьбі. Ми постараємося акуратно підвести Юлю в хорошому стані до індивідуальної гонки, де вона отримає шанс виступити. Навряд чи цей стан буде ідеальним, враховуючи попередній складний календар, але вона здатна провести гонку на високому рівні", - заявив Прокунін.

Нагадаємо, Україна без Джими виступить у змішаній естафеті на Чемпіонаті світу.

Тим часом росіянку не допустили до Чемпіонату світу в Естерсунді.

Джерело - Український біатлон.