Росіянку не допустили до Чемпіонату світу в Естерсунді

Російську біатлоністку Маргариту Васильєву визнали винною в пропуску трьох допінг-тестів протягом останніх 12 місяців.
Незалежне агентство антидопінгового тестування (ITA), яке займалося розглядом справи, не повірило в пояснення спортсменки. Сама ж біатлоністка стверджувала, що пропустила випадково третій допінг-тест, що є порушенням антидопінгових правил.
Тепер росіянка пропустить Чемпіонат світу в Естерсунді.
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Спортсменка має право оскаржити рішення ITA до 14 березня. Тільки після розгляду апеляції справу передадуть у Міжнародний союз біатлоністів, який може дискваліфікувати спортсменку на термін від одного до двох років.
Нагадаємо, Джима пропустить змішану естафету.
Тим часом Німеччина назвала склад на Чемпіонат світу.
Джерело - Xsport.