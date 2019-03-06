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Росіянку не допустили до Чемпіонату світу в Естерсунді

Сьогодні 17:55 398 0
Спортсменку дискваліфікували за проблеми з допінг-тестами.
Росіянку не допустили до Чемпіонату світу в Естерсунді

Російську біатлоністку Маргариту Васильєву визнали винною в пропуску трьох допінг-тестів протягом останніх 12 місяців.

Незалежне агентство антидопінгового тестування (ITA), яке займалося розглядом справи, не повірило в пояснення спортсменки. Сама ж біатлоністка стверджувала, що пропустила випадково третій допінг-тест, що є порушенням антидопінгових правил.

Тепер росіянка пропустить Чемпіонат світу в Естерсунді.

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Спортсменка має право оскаржити рішення ITA до 14 березня. Тільки після розгляду апеляції справу передадуть у Міжнародний союз біатлоністів, який може дискваліфікувати спортсменку на термін від одного до двох років.

Нагадаємо, Джима пропустить змішану естафету.

Тим часом Німеччина назвала склад на Чемпіонат світу.

Джерело - Xsport.

#Росія, #Чемпіонат світу, #Васильєва
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