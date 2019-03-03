Гофер, Вірер і Віттоцці увійшли до складу збірної Італії на чемпіонат світу з біатлону

Збірна Італії з біатлону оголосила склад на чемпіонат світу, який відбудеться у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє xsport.ua.
До складу команди увійшли її головні лідери: у чоловіків в список потрапив Лукас Гофер, а у жінок Доротея Вірер і Ліза Віттоцці.
Чоловіки: Лукас Гофер, Домінік Віндіш, Томас Бормоліні, Джузеппе Монтелло, Тьєррі Шеналь.
Жінки: Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Ніколь Гонтье, Федеріка Санфіліппо, Алексія Рунггальдір.
В рамках чемпіонату світу пройдуть змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, супермікст, естафети і мас-старти.
Чемпіонат світу в шведському Естерсунді пройде з 7 по 17 березня.
Нагадаємо, що Вірер поділилася секретами успіху. Також повідомлялося, що українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU.
Джерело - xsport.ua.