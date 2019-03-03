Гофер, Вірер і Віттоцці увійшли до складу збірної Італії на чемпіонат світу з біатлону

Мій профіль

Саладуха виграла бронзу Чемпіонату Європи в приміщенні

Сьогодні 14:43 589
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Сьогодні 14:01 2855
Ультрас Шахтаря спалили прапор Росії
Сьогодні 12:31 1112 4
Барселона зробила історичне досягнення в матчі з Реалом
Сьогодні 11:51 1013
Назвали справжню причину відставки Смалійчука
Сьогодні 11:16 1455
Руденко програв поєдинок за титул EBU
Сьогодні 11:05 1624
Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА
Сьогодні 03:38 2161
Реал програв Барселоні на Сантьяго Бернабеу
Вчора 23:38 5175
Лаціо знищив Рому в римському дербі
Вчора 23:30 738
Гвардіола шукатиме заміну Зінченку
Вчора 14:12 4460 2
Навколо спорту
Блоги
Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників
Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників Максим Буйдин
01.03.2019 17:27 675
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання Валерій Ручка
01.03.2019 11:41 1906
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність Валерій Ручка
01.03.2019 07:30 1685
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО Валерій Ручка
01.03.2019 07:00 2779
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО Валерій Ручка
01.03.2019 06:50 1900
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:00 Футбол Бабич: Ми грали у свій футбол 159
20:47 Футбол Фулгем - Челсі: відеоогляд матчу 443
20:40 Футбол Гвардіола розповів про характер травми Де Брюйне 437
20:25 Футбол Віце-президент Карпат йде у відставку 694
20:09 Футбол Ліверпуль зіграв у нічию з Евертоном та втратив лідерство в АПЛ 604
20:00 Блог Про парадокси Суркіса та шанси Динамо в матчі проти Челсі - ТаТоТаке 469
19:50 Бокс Кролла може завершити кар'єру незабаром після бою з Ломаченко 470
19:38 Футбол Зоря - Ворскла: відеоогляд матчу 536
19:30 Біатлон Гофер, Вірер і Віттоцці увійшли до складу збірної Італії на чемпіонат світу з біатлону 515
19:25 Баскетбол Чикаго - Атланта: онлайн-трансляція матчу НБА 500
19:19 Футбол Олімпік - Арсенал: відеоогляд поєдинку 453
19:15 Футбол Львівське дербі двічі зупинялося через фаєр-шоу вболівальників 710
19:01 Футбол Львів переміг Карпати завдяки автоголу 627 1
18:58 Футбол Олександрія розписала нічию з Маріуполем 473
18:40 Футбол Наполі - Ювентус: дивитися онлайн 3.03.2019 559
18:30 Плавання Українські синхроністки завоювали три золота на змаганнях у Парижі 382
18:15 Футбол Ліверпуль може підписати зірку Байєра 674
18:02 Футбол Челсі обіграв Фулгем у рівному двобої 575
17:45 Футбол Лев очолить Реал Мадрид 863 3
17:30 Футбол Шахтар заявив Тете на матчі УПЛ 569
17:28 Блог Із сигарою та пивом: легенда Динамо показав як потрібно відпочивати 1388
17:11 Баскетбол Детройт Михайлюка знищив Клівленд. Результати матчів НБА 555
17:00 Футбол Сваток дебютував за Хайдук 734
16:45 Футбол Кепа повернувся в основу Челсі 500
16:26 Футбол Імереков описав момент з травмою Соля 723

Гофер, Вірер і Віттоцці увійшли до складу збірної Італії на чемпіонат світу з біатлону

Сьогодні 19:30 515 0
Гофер, Вірер і Віттоцці увійшли до складу збірної Італії на чемпіонат світу з біатлону

Збірна Італії з біатлону оголосила склад на чемпіонат світу, який відбудеться у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє xsport.ua.

До складу команди увійшли її головні лідери: у чоловіків в список потрапив Лукас Гофер, а у жінок Доротея Вірер і Ліза Віттоцці.

Чоловіки: Лукас Гофер, Домінік Віндіш, Томас Бормоліні, Джузеппе Монтелло, Тьєррі Шеналь.

Жінки: Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Ніколь Гонтье, Федеріка Санфіліппо, Алексія Рунггальдір.

В рамках чемпіонату світу пройдуть змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, супермікст, естафети і мас-старти.

Чемпіонат світу в шведському Естерсунді пройде з 7 по 17 березня.

Нагадаємо, що Вірер поділилася секретами успіху. Також повідомлялося, що українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU.

 

Джерело - xsport.ua.

#Італія, #Збірна, #Біатлон, #Чемпіонат світу
Коментарі ()