Гофер, Вірер і Віттоцці увійшли до складу збірної Італії на чемпіонат світу з біатлону

Збірна Італії з біатлону оголосила склад на чемпіонат світу, який відбудеться у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє xsport.ua.

До складу команди увійшли її головні лідери: у чоловіків в список потрапив Лукас Гофер, а у жінок Доротея Вірер і Ліза Віттоцці.

Чоловіки: Лукас Гофер, Домінік Віндіш, Томас Бормоліні, Джузеппе Монтелло, Тьєррі Шеналь.

Жінки: Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Ніколь Гонтье, Федеріка Санфіліппо, Алексія Рунггальдір.

В рамках чемпіонату світу пройдуть змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, супермікст, естафети і мас-старти.

Чемпіонат світу в шведському Естерсунді пройде з 7 по 17 березня.

Нагадаємо, що Вірер поділилася секретами успіху. Також повідомлялося, що українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU.

Джерело - xsport.ua.