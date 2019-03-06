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Українські біатлоністи не потрапили у ТОП-20 на Юнацькому чемпіонаті Європи

Сьогодні 15:55 285 0
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Українські біатлоністи не потрапили у ТОП-20 на Юнацькому чемпіонаті Європи

Українські біатлоністи невдало виступили в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи серед юніорів в Шушені (Норвегія).

Найкращим серед українців в індивідуалові став Богдан Цимбал, у якого був шанс поборотися за топ-20, але два промахи на останній стрільбі відкинули біатлоніста з Сум лише на 23-е місце.

За аналогічним сценарієм гонка склалася і для Юрія Ситника, який також двічі помилився на фінальній стрільбі, що коштувало йому місця в топ-20.

На екваторі гонки Сергій Телень і Руслан Бригадир займали відповідно 15-і і 16-і місця, але синхронно провалилися на третьому вогневому рубежі.

  Актуально: День біатлону. ТОП-5 подій, що сколихнули Україну

Юнацький чемпіонат Європи

індивідуальна гонка

Шушен (Норвегія)

Результати гонки:

1. Тім Гротіан (Німеччина, 0+0+0+0) 40:33,4

2. Вебйорн Соерум (Швеція, 0+1+0+0) +23,4

3. Алекс Чисар (Словенія, 0+0+0+0) +54,2

...

23. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+0+2) +4:25,7

30. Руслан Бригадир (Україна, 0+1+2+1) +4:56,4

39. Юрій Ситник (Україна, 0+1+0+2) +5:41,5

48. Роман Боровик (Україна, 2+1+1+0) +6:25,7

61. Владислав Кошовець (Україна, 1+0+3+1) +7:19,2

73. Сергій Телень (Україна, 0+1+3+2) +8:08,2

Нагадаємо, Україна визначилася з остаточним складом на Чемпіонат світу.

Також, Бондар стала п'ятою в спринтерській гонці Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.

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