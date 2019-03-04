Збірна Німеччини назвала склад на Чемпіонат світу

Тренери збірної Німеччини оголосили склад команди на чемпіонат світу, який відбудеться в шведському Естерсунді з 7 по 17 березня.

Про це повідомляє SID.

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Зокрема до жіночої команди потрапили: Лаура Дальмаєр, Деніз Германн, Франциска Гільдебранд, Ванесса Гінц, Каролін Хорхлер, Франциска Пройс. У чоловічу команду ввійшли: Бенедикт Долль, Йоганнес Кюн, Ерік Лессер, Філіп Навратіл, Арнд Пайффер, Роман Реєс.

Нагадаємо, напередодні збірна Італії та оголосила склад на Чемпіонат світу.

Джерело - SID.