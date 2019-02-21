Чемпіонат Європи. Змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція

На Чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах 21 лютого відбудеться класична змішана естафета.

Тренерський штаб збірної України назвав квартет, який виступатиме у цій гонці

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Гонка відбудеться о 18:00 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до початку гонки.

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Нагадаємо, Юлія Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи у індивідуальній гонці.

Джерело - Чемпіон.