Чемпіонат Європи. Змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція

На Чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах 21 лютого відбудеться класична змішана естафета.
Тренерський штаб збірної України назвав квартет, який виступатиме у цій гонці
Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Гонка відбудеться о 18:00 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
Дивіться також: Чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція
Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до початку гонки.
Важливо: Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї
Нагадаємо, Юлія Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи у індивідуальній гонці.
Джерело - Чемпіон.