Чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція

Стартував Чемпіонат Європи з біатлону в Раубичах. Там 21 лютого відбудеться одиночна змішана естафета.

Тренерський штаб збірної України назвав тандем, який виступатиме у цій гонці

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Гонка відбудеться о 15:00 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до початку гонки.

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Нагадаємо, Юлія Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи у індивідуальній гонці.

Джерело - Чемпіон.