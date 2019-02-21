Чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція

Стартував Чемпіонат Європи з біатлону в Раубичах. Там 21 лютого відбудеться одиночна змішана естафета.
Тренерський штаб збірної України назвав тандем, який виступатиме у цій гонці
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Гонка відбудеться о 15:00 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
Важливо: Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд
Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до початку гонки.
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Нагадаємо, Юлія Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи у індивідуальній гонці.
Джерело - Чемпіон.