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Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд

Сьогодні 09:35 697 0
Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд

Український біатлоніст Андрій Дериземля тріумфував у мас-старті Гонки легенд-2019, що відбувалася у Білорусі.

Український біатлоніст з 18-секундним гандикапом випередив легенду світового біатлону Уле-Ейнара Бйорндалена. А от у жіночому мас-старті Олена Петрова стала п'ятою. А тріумфувала білоруска, надія Скардіно.

А от у змішаній естафеті українці не потрапили в трійку призерів. Тандем Петрова/Дериземля відстав на 1 хвилину 23,3 секунди від переможців - пари Надія Скардіно/Сергій Новіков. А от пара легендарних Дар'ї Домрачевої та Уле-Ейнара Бйорндалена стала лише другою в міксті.

Гонка Легенд-2019

Масс-старт. Чоловіки

1. Андрій Дериземля (Україна) (1) 5:29,4

2. Уле-Ейнар Бйорндален (Норвегія) (3) +18,9

3. Сергій Новіков (Білорусь) (1) +22,2

4. Хальвард Ханевольд (Норвегія) (2) +43,5

5. Венсан Дефран (Франція) (2) +44,2

6. Ларс Бергер (Норвегія) (3) +52,2

7. Володимир Драчов (Білорусь) (3) +1:03,4

8. Фруде Андресен (Норвегія) (5) +1:12,9

9. Олександр Попов (Білорусь) (2) +1:24,6

Масс-старт. Жінки

1. Надія Скардіно (Білорусь) (0) 5:55,5

2. Анна Богалій-Титовець (Росія) (1) +42,0

3. Сімона Хаусвальд (Німеччина) (1) +42,4

4. Олена Зубрилова (Білорусь) (0) +52,8

5. Олена Петрова (Україна) (1) +59,5

6. Катерина Дафовська (Болгарія) (2) +1:09,4

7. Карин Обергофер (Італія) (4) +1:12,3

8. Корінн Ніогре (Франція) (4) +1:46,5

9. Флоранс Баверель-Робер (Франція) (6) +1:53,5

Змішана естафета

1. Надія Скардіно/Сергій Новіков (Білорусь) (1) 10:30,1

2. Дар'я Домрачева/Уле-Ейнар Бйорндален (Білорусь/Норвегія) (4) +3,2

3. Анна Богалій-Титовець/Фруде Андресен (Росія/Норвегія) (2) +51,1

4. Корінн Ніогре/Ларс Бергер (Франція/Норвегія) (4) +1:21,5

5. Олена Петрова/Андрій Дериземля (Україна) (5) +1:23,3

6. Карін Обергофер/Хальвард Ханевольд (Італія/Норвегія) (4) +1:31,1

7. Катерина Дафовська/Володимир Драчов (Болгарія/Білорусь) (4) +1:37,9

8. Флоранс Баверель-Робер/Венсан Дефран (Франція) (6) +1:57,5

9. Сімона Хаусвальд/Сергій Чепіков (Німеччина/Росія) (5) +2:01,8

10. Олена Зубрилова/П'єральберто Каррара (Білорусь/Італія) (4) +2:40,4

Нагадаємо, Підгрушна достроково закінчила сезон. А Бєлкіна та Журавок можуть поїхати на етап в Гольменколлен.

Джерело - Чемпіон.

#Дериземля, #Бйорндален, #Гонка Легенд, #Білорусь, #Раубичі, #Петрова, #Домрачева, #Бергер
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