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Кубок світу. Жіночий персьют у Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

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Кубок світу. Чоловічий персьют у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція
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Кубок світу. Жіночий персьют у Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 17:13 210 0
Кубок світу. Жіночий персьют у Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться жіноча гонка переслідування.

Українська команда буде представлена трьома спортсменками

  ВажливоФінансування українського біатлону збільшиться

Гонка відбудеться о 19:10 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до старту гонки

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Нагадаємо, Прокунін задоволений дебютом Кручової.

Джерело - Чемпіон.

#біатлон, #Кубок світу, #IBU
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