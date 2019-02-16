Кубок світу. Жіночий персьют у Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться жіноча гонка переслідування.

Українська команда буде представлена трьома спортсменками

Важливо: Фінансування українського біатлону збільшиться

Гонка відбудеться о 19:10 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до старту гонки

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Нагадаємо, Прокунін задоволений дебютом Кручової.

Джерело - Чемпіон.