Три українки стартують у гонці переслідування на етапі в Солт-Лейк-Сіті

Три українські біатлоністки кваліфікувалися в гонку переслідування на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті.

Кубок світу. Гонка переслідування. Солт-Лейк-Сіті. жінки:

10. Юлія Джима +0:55

18. Яна Бондар +1:31

54. Надія Бєлкіна +2:49

Перс'ют відбудеться сьогодні, 16 лютого. Його старт запланований на 19:10.

Відзначимо, що Бєлкіна кваліфікувалася в гонку переслідування, незважаючи на падіння в спринті.

Нагадаємо, що українці вчергове провалилися на етапі Кубку світу.

Раніше повідомлялося, що Прокунін задоволений дебютом Кручової.

Джерело - Чемпіон.