Три українки стартують у гонці переслідування на етапі в Солт-Лейк-Сіті

Три українські біатлоністки кваліфікувалися в гонку переслідування на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті.
Кубок світу. Гонка переслідування. Солт-Лейк-Сіті. жінки:
10. Юлія Джима +0:55
18. Яна Бондар +1:31
54. Надія Бєлкіна +2:49
Перс'ют відбудеться сьогодні, 16 лютого. Його старт запланований на 19:10.
Відзначимо, що Бєлкіна кваліфікувалася в гонку переслідування, незважаючи на падіння в спринті.
Нагадаємо, що українці вчергове провалилися на етапі Кубку світу.
Раніше повідомлялося, що Прокунін задоволений дебютом Кручової.
Джерело - Чемпіон.