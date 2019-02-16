Фінансування українського біатлону збільшиться. Названо цифру

Фінансування українського біатлону в 2019 році збільшено на 8 мільйонів гривень.

Як стало відомо Tribuna.com, державне фінансування складе 64,1 мільйона гривень, в минулому році - 56,2 мільйона.

Відповідно, бюджет збірної України складе 2 мільйони євро, що більше, ніж у Словаччині, Франції та Чехії.

Ці цифри в бюджеті враховують тільки державну підтримку.

Нагадаємо, що три українки стартують у гонці переслідування на етапі в Солт-Лейк-Сіті.

Раніше українці вчергове провалилися на етапі Кубку світу.

Джерело - Трібуна.