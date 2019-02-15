Прокунін задоволений дебютом Кручової

Дебют Марії Кручової видався вдалим попри непотрапляння у гонку переслідування.

Про це заявив керманич української команди Андрій Прокунін.

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"Марію Кручову ми вітаємо з дебютом. На моїй пам'яті не так багато спортсменів, які, дебютуючи в Кубку світу, відразу потрапляли в персьют. Тому опускати руки не варто. Вона сьогодні швидко відстріляла, особливо стоячи. Шкода — не закрився габарит. Лежачи стріляла мало не у своєму ритмі: 31 секунда — повинна працювати швидше", — зазначив Прокунін.