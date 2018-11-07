Олімпійський чемпіон розповів про кризу ВАДА. ФОТО

Переможець Олімпійських ігор-2018 Себастьян Самуельссон заявив, що зараз Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) перебуває в глибокій кризі.

Про це спортсмен написав у своєму Twitter.

"WADA зараз в глибокій кризі. Навіщо воно намагається задушити свободу слова і заважає популярному кандидату в президенти Лінді Галлеланд? Глобальний спорт не повинен так працювати. WADA повинна почати слухати і відповідати на питання", — заявив Олімпійський чемпіон.

WADA is in deep crisis now. Why is it trying to stifle free speech and block popular Presidential Candidate Linda Helleland from running? This is not how global sport can operate. WADA must start listen and provide answers @lindacath @wada_ama @mattlawton https://t.co/AkqDwZHDoW — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 5 листопада 2018 р.

Відзначимо, що Галлеланд відома як єдина представниця WADA, яка відкрито виступила проти відновлення в правах РУСАДА. Також Лінде єдина з WADA, хто був присутній на антидопінговому саміті в Білому домі.

Нагадаємо, WADA відновила в правах РУСАДА, але з можливістю повторного відсторонення.

Джерело - Чемпіон.