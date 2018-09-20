Всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення по Росії

На Сейшельських островах проходило засідання виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), на якому розглядалося питання відновлення статусу Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Повідомляє tass.

Більшість членів виконкому проголосувало за відновлення РУСАДА в правах.

У листопаді 2015 року комісія ВАДА в своєму звіті звинуватила РУСАДА в систематичному приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів. Російське агенство було оголошено невідповідним Всесвітньому антидопінговому кодексу, робота Московської антидопінгової лабораторії була припинена.

14 вересня 2018 року комітет щодо відповідності ВАДА рекомендував організації відновити РУСАДА в правах.

Нагадаємо, понад 60 росйських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу.

А росіянка зізналася у вживанні допінгу.

Джерело - tass.