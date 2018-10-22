ВАДА погрожує новими санкціями проти Росії

Генеральний директор ВАДА Олів'є Нігглі не виключив, що стосовно Росії можуть застосувати нові санкції, які стануть більш жорсткими, ніж попередні.

Про це повідомляє видання sport24.ru.

"Якщо російська влада не надасть доступу до проб і електронних даних до 31 грудня цього року, як ішлося в домовленостях, РУСАДА знову втратить статус відповідності. В такому випадку ВАДА діятиме негайно. Ба більше, тут ми вперше зможемо застосувати новий міжнародний стандарт, який набрав чинності з 1 квітня 2018 року. Цей стандарт дає юридичні підстави для більш жорстких і оперативних санкцій, ніж раніше. Коли ми узгоджували першу дорожню карту з РУСАДА в серпні 2017 го, його ще не існувало", — говорить Нігглі.

У вересні виконком WADA прийняв рішення про відновлення статусу РУСАДА, яку визнали невідповідною до всесвітнього антидопінгового кодексу з листопада 2015 року. 11-12 грудня WADA проведе аудиторську перевірку РУСАДА.

Натомість віце-президент ВАДА не підтримувала таке рішення.

Джерело - sport24.ru.