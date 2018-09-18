Віце-президент ВАДА не підтримає відновлення прав російського антидопінгового агентства

Віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Лінда Хелланд хоче голосувати проти відновлення статусу Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Її слова наводить ВВС.

"Я голосуватиму проти відновлення Росії. Я бачу, що прогрес є, і я визнаю зусилля, зроблені РУСАДА. Але поки доповідь Річарда Макларена не буде визнана і WADA не отримає доступ до проб Московської антидопінгової лабораторії, я буду голосувати проти відновлення статусу РУСАДА.

Я проголосую за початкову дорожню карту. Вважаю, що не можна йти на компроміс, який може підірвати авторитет нашої організації", - заявила Хелланд.