 Прогноз на матч Ліверпуль – Реал Мадрид: 14 квітня 2021 | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Ліверпуль – Реал Мадрид: 14 квітня 2021

Сьогодні 08:00 419 0
Ставки 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Ліверпуль – Реал Мадрид. Оцінка попередніх результатів команд. Вибір кращих ставок
Прогноз на матч Ліверпуль – Реал Мадрид: 14 квітня 2021
матч Ліверпуль – Реал Мадрид

У ¼ фіналу Ліги Чемпіонів 2021 Ліверпуль зіграє вдома з мадридським Реалом. Перша гра завершилася перемогою іспанців 3:1. Тому всі х нетерпінням чекають цієї гри, сподіваючись побачити реванш у виконанні англійців. Оцінимо результат першої гри та створимо прогноз Ліверпуль – Реал Мадрид.

Наші ставки

ТБ (2,5) з коефіцієнтом 1,76 в БК Піннакл  Зробити ставку >>

Обидві заб’ють з коефіцієнтом 1,65 в БК Фаворит Зробити ставку >>

ТБ(1,5) у другому таймі в БК Парі Матч з коефіцієнтом 1,85 Зробити ставку >>

Х2 з коефіцієнтом 1,87 в БК 1хБет Зробити ставку >>

Ліверпуль

Поразка Ліверпуля в певній мірі очікувалася. Все-таки в цьому сезоні англійці грають значно гірше, ніж у попередніх. Частіше команда помиляється в обороні і не так добре грають форварди. Так, причиною такої блідої гри Ліверпуля стали травми ключових гравців протягом сезону ( Фірміно, Ван Дейка, Орігі). Рідко Ліверпуль збирався у оптимальному складі.

В Мадриді ми не побачили звичний для всіх Ліверпуль. Команда діяла якось пасивно і дозволяла господарям створювати моменти. Достатньо сказати, що по ударам у ціль Реал значно перевершив гостей – 7-1. Ну й голи, звісно, не забралися. Уже в першому таймі іспанці двічі забивали. Ліверпуль явно провалив перший тайм.

Ліверпуль – Реал Мадрид

У другому Салах забив, і здавалося, що англійці виправлять своє становище. Але пропущений гол в середині другої половини знизив шанси Ліверпуля потрапити до півфіналу. Ліга чемпіонів сьогодні, як і завжди, на стадії плей-офф – це перевірка готовності грандів взяти титул. Поки що Ліверпуль виглядає гірше за Реал.

Чи зможе Ліверпуль відіграти два голи? Це можливо в тому випадку, якщо англійці зіграють так, як в попередніх сезонах. Більш-менш впевненно Ліверпуль грав у гостях з Арсеналом (3:0) та Вулверхемптоном (1:0). Але для матчу з Реалом цих успіхів недостатньо. Іспанці на фінішному відрізку грають досить потужно, тому сподіватися на легку прогулянку не вийде.

Реал Мадрид

Матчі Ліги чемпіонів за участю мадридців на стадіях плей-офф завжди притягують. Після впевненої перемоги над Аталантою 4-1 по сумі мадридці продовжили успішні виступи в Ла Лізі. В активі команди Зідана перемоги в гостях над Сельтою 3:1 і вдома над Ейбаром 2:0.

В першому матчі ¼ фіналу з Ліверпулем Реал діяв впевненно, з позиції сили. Особливо потужно мадридці діяли в першому таймі. Атаки накочувалися одна за одною. І голи Вінісіуса и Асенсіо виглядали абсолютно логічними. Мало хто чекав аж такої переваги Реалу над Ліверпулем, але іспанці провели один з найкращих матчів за останні місяці.

Чи виставить здобутої переваги Реалу? Якщо подивитися на результати недавніх матчів мадридців, то ми побачимо, що клуб мало пропускає. По-перше, Реал переміг 9 раз у попередніх 11 матчах, двічі зігравши внічию. Команда пропускала не більше голу в цих поєдинках. Тому у іспанців гарні шанси втримати перевагу та пройти далі.

Прогноз Ліверпуль – Реал Мадрид

Здається, що в півфінал потрапить Реал. Все-таки іспанці грають більш надійно та помірковано. Ліверпуль в обороні не вражає, і може помилитися в будь який момент. У будь якому разі господарі змушені атакувати великими силами Тому варто чекати голів у цій зустрічі.

ТБ(2,5) – БК Піннакл

Розуміючи, що шанс Ліверпуля лише в атаці, його гравці спробують атакувати так, як вони це вміють. Не варто лишній раз казати про потенціал Салаха та Мане. Але й у Реала є кому забивати, тому голи неодмінно будуть. Ставимо на верхній тотал.

ТБ (2,5) з коефіцієнтом 1,76 в БК Піннакл.

Обидві заб’ють – так – БК Фаворит

Коли зустрічаються команди з такою сильною атакою, голи можуть бути в будь який момент. Тим паче, що Ліверпуль буде йти вперед з перших секунд. Тому логічно поставити на взяття воріт кожним клубом.

Ставка: Обидві заб’ють з коефіцієнтом 1,65 в БК Фаворит.

ТБ(1,5) у другому таймі – БК Парі Матч

Велика ймовірність, що другий тайм стане вирішальним у цьому протистоянні. Команди покажуть видовищний та результативний футбол. Ставимо на мінімум 2 голи після перерви. Тим більше, що Реал може очікувати та використовувати свої шанси.

Ставка: ТБ(1,5) у другому таймі в БК Парі Матч з коефіцієнтом 1,85.

Х2 – 1хБет

На цьому етапі Реал виглядає краще. Достатньо сказати, що іспанці не програють в 12 матчах поспіль. Ліверпуль не може похвалитися подібною статистикою. Зовсім не факт, що англійцям вдасться обіграти суперника. Необхідність постійно атакувати збільшує ризики пропустити. Гості, ймовірно, скористаються цим. Тому ставим на непрограш мадридців.

Ставка: Х2 з коефіцієнтом 1,92 в БК 1хБет.

 

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