Рейтинг кращих букмекерів для ставок на біатлон. Оцінка коефіцієнтів та кількості пропозицій в лінії операторів

Букмекерські контори пропонують непогані можливості для ставок на біатлон. Оскільки ця зимова дисципліна з кожним роком стає ще більше популярною, з’являється більше гравців, готових зробити ставки. Ми вибрали найкращі ставки для ставок на біатлон. Головні критерії, на які ми спиралися – це коефіцієнти та кількість ринків.

Рейтинг букмекерiв України для ставок на біатлон

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1xbet

Не треба зайвий раз давати рекламу цьому букмекеру. Всі добре знають, наскільки багато ринків включає компанія в свою лінію. Якщо ви шукаєте кращі сайти для ставок на біатлон, то 1хБет – один з таких ресурсів. Зараз навіть звичайний етап биатлон Кубок світу збирає велику аудиторію. Не дивно, чому так багато ставок на цей вид спорту саме в 1Хбет.

В середньому на одну гонку оператор пропонує до 320 ринків. Серед найбільш затребуваних позицій відзначимо наступні:

Хто займе перше чи призове місце;

Хто вище ( порівнюють двох спортсменів);

Тотал промахів;

Найбільш швидкий круг;

Попадання в кращу п’ятірку, десятку, двадцяту.

Якщо відкрити розпис, то побачимо наступний набір варіантів:

Справа беттори обирають основні ринки та промахи. Якщо аналізувати коефіцієнти, то на переможця комісія зазвичай нижча. Але вона суттєво відрізняється в залежності від обраної пари спортсменів. В середньому комісія 5% , але буває що і 6%, та 7%. Потрібно кожного разу перевіряти маржу, щоб не помилитися при виборі ставки.

На промахи та додаткові параметри букмекер 1Хбет пропонує непогані котирування. У середньому комісія дорівнює 5,5%. Насправді це хороший показник. Враховуючи, що в лінії завжди представлені всі головні претенденти для ставок, то це дійсно хороший майданчик саме для ставок на біатлон.

Pari Match

Якщо шукати кращі сайти для ставок на біатлон, то не можна оминути Pari Match. За кількістю пропозицій оператор мало чим поступається іншим букмекерам. З додаткових ринків відзначимо: "Хто буде лідером після першої стрільби", Кількість спортсменів, які дойдуть до фінішу без штрафних кіл чи доданих хвилин.

Багато хто воліє робити ставки в розділі Live. Коли в перші хвилини гонки можна ще раз переконатися в правильності свого рішення або навпаки не зробити ставку і уберегтися від помилки. Паріматч пропонує таку можливість для своїх клієнтів. Вони з комфортом зможуть зробити ставки на біатлон в лайві навіть з телефону. Якщо шукати кращі ставки для ставок на біатлон, то Паріматч буде серед них однозначно. В середньому комісія на біатлонні ринки дорівнює 5%. Багатьох клієнтів влаштовує такий показник.

У Парі Матч ще варто звернути вашу увагу на те, що якщо ви поставили на спортсмена, а він з якихось причин в гонці не брав участі, всі ставки на нього повертаються. Якщо два біатлоніста, на яких була зроблена ставка "хто вище", сходять з дистанції, то компанія розрахує вам це парі з коефіцієнтом 1. Якщо ви ще не пробували грати в цій конторі, рекомендуємо додати її в блокнот.

Фаворит Україна

Досить непогані умови для ставок на біатлон пропонує компанія Фаворит. За весь період свого існування вона зарекомендувала себе з хорошої стороні. Оператор більше орієнтований на початківців і середніх гравців. Лінія включає всі популярні види спорту, в тому числі і біатлон. коефіцієнти можна зловити навіть вище середніх. Комісія на передматчеві ринки знаходиться в межах 5-6%. Вона трохи піднімається в лайві, але не більше ніж на 2%.

В лайві розпис скромніше, але всі рейтингові позиції присутні. Як правило, беттори ставлять на позиції "хто вище", або на місце обраного біатлоніста Гравці кажуть, що ставки в Live приймаються трохи повільніше, ніж хотілося, тобто можлива затримка в 5 секунд. Але виграші розраховуються швидше. Букмекер оперативно оновлює на біатлон результати. Тому клієнтам комфортно орієнтуватися на сайті. На введення і виведення грошових коштів, за відгуками користувачів, також особливих нарікань немає.

Мелбет

Ставки на біатлон у букмекерській конторі Мелбет приймаються майже на ті самі ринки, що й в 1Хбет. Якщо порівнювати розписи, то особливих розбіжностей ви не знайдете. Серед найпопулярніших ринків у Мелбет виділимо наступні:

Переможець і призери гонки;

Місця з перше по третє і в десятці кращих;

Кількість промахів у спортсменів;

Перевага гонщиків в секундах (ставки з форою);

Хто вище з пари.

В середньому розпис містить до 20-30 маркетів, в залежності від престижності змагань. Маржа невисока в порівнянні з більшістю конкурентів, не більше 6%. Звісно, що БК Мелбет дозволяє робити ставки в режимі лайв. Поставити можна навіть на змішану естафету в біатлоні. Лайв ринки майже співпадають з передматчевими. Комісія трохи вище, на 1% зазвичай. Знову ж таки, кращі ставки для ставок на біатлон, і серед них завжди буде Мелбет.

Фан Спорт

Фан Спорт мало в чому поступається багатьом конкурентам по ставкам на біатлон. У лінії оператора клієнти знаходять тотали промахів, ставки на найшвидше коло і навіть на результати проходження спортсменами окремих відміток.

У передматчевому розпису маржа часто не піднімається вище 4,5%. В Лайв комісія не вище 5%, що можна вважати хорошим показником. Відзначимо прямі трансляції біатлонних стартів У Фан Спорт якісні мобільні додатки, адаптовані для перегляду гонок. Якщо користувач бажає переглянути індивідуальну гонку в біатлоні серед чоловіків чи жінок або естафету, він користується сайтом, або мобільним додатком.

Betwinner

Букмекерська компанія Betwinner все частіше включає в свою лінію ставки на біатлон. У порівнянні з іншими операторами, ця компанія пропонує більше варіантів для ставок. Наприклад на черговий етап Кубку Світу кількість пропозицій перевищує 300. Переконаємося в цьому просто зараз:

Як бачимо, поставити можна не тільки на переможця, але й на інтервал місць. Більше того, клієнти зможуть заключити пари на кількість промахів, та порівняти, хто з учасників займе вище місце.

Є ставки на фору в секундах учасників. Такі ставки можна знайти у різдвяній гонці. Тобто, беттор ставить з негативними і позитивними гандикапами на спортсменів. Вибирається пара учасників і відбувається угода на те, що один з них випередить опонента на стільки-то секунд. Або навпаки, андердог не відірветься більше на зазначені секунди.

У лайв розписах на біатлон Бетвіннер часто включають ставки на тотали промахів. Для вдалих ставок стане в нагоді статистика стрільби учасників на певних гонках. Слід враховувати, що стрілянина проводиться в двох позиціях - стоячи і лежачи. Є окремо статистика для кожної номінації у відповідному розділі. Це й необхідно враховувати при ставках на біатлон. Іноді є сенс укласти парі в лайв на ТМ промахів в лежанні, а іноді на ТБ в стійці для одного і того ж спортсмена. Такі можливості є на сайті Бетвіннер.

Якщо говорити про комісію Бетвіннер на біатлон , то вона трохи вище в порівнянні з іншими операторами. В середньому 7% в прематчі і 8% в лайві. Але навіть з такими коефіцієнтами можна ставити, враховуючи широкий вибір ставок.

Висновки

Ми перевірили умови для ставок на біатлон і створили власний рейтинг букмекерів. Ось він:

1xbet

Мелбет

Pari Match

Betwinner

Фаворит Україна

Фан Спорт

Кожен зможе перевірити умови самостійно та погодитися, або ні з нашим рейтингом.