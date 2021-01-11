Ставки з промокодом в Betwinner. Як активувати промокод на сайті оператора при реєстрації. Коефіцієнти та вибір ставок на види спорту в букмекерській конторі Бетвіннер. Мобільні парі та відгуки гравців

Betwinner – досить новий проект, який з’явився в 2018 році. Компанія пропонує достойні умови для ставок на спорт та гри в онлайн казино. На сьогоднішній день клієнтами є понад 500 тис. гравців з різних країн. Букмекер стрімко розвивається, тож цілком ймовірно, що найближчим часом зареєструється набагато більше бажаючих. Дізнаємося, які умови для ставок отримують беттори, та що означає промокод Betwinner.

ПРОМО-КОДИ Betwinner 2021 - BETMAX21

Що таке промокод Betwinner BETMAX21?

Під час реєстрації кожен гравець заповню просту форму. В одному з полів є місце для промокоду Betwinner:

Достатньо ввести потрібний код, і система прийме його. Знайти промокод Betwinner можна на нашому сайті. Він завжди актуальний. Які переваги дає код Бетвіннер? Перш за все, гравець отримує більше бонусів. Наприклад, вітальний бонус дозволяє отримати 100% від першого депозиту, а з промокодом можна збільшити цю суму до 150%.

На сайті компанії є ціла вітрина промокодів Betwinner. Це фрібети для різних дисциплін. Якщо гравець активно робить ставки, він заробляє бали, які можна обміняти на купони для безоплатних парі.

Як зареєструватися в Betwinner?

Створити аккаунт потрібно на офіційному сайті Betwinner. Спочатку потрібно натиснути на кнопку реєстрації, розташовану зверху. З’явиться форма, в якій гравець обирає один з чотирьох варіантів реєстрації. За замовчанням пропонується спосіб "В один клік". Але є ще три – за електронною поштою, номером телефону, та соціальними месенджерами.

Найпростіше зареєструватися в один клік. Для цього потрібно лише обрати країну проживання, валюту та ввести промокод Betwinner за наявності. Далі гравець отримує власний ID та пароль, і потім вказує адресу електронної пошти. Після цього можна авторизуватися та поповнювати баланс, обравши платіжну систему.

Майже так само проходить реєстрація в Бетвіннер іншими трьома способами. Тільки трошки довше, бо потрібно заповнити додаткові поля. Але в будь якому разі гравець отримує доступ до власного кабінету.

Верифікація

Коли клієнт букмекерської контори Бетвіннер вперше створює заявку на отримання коштів на карту чи електронний гаманець, він повинен пройти верифікацію. Тобто підтвердити данні, які він вказав під час реєстрації. Він відправляє скани паспорту чи іншого документу з фото. Адміністратори БК Бетвіннер перевіряють інформацію, і якщо все гаразд, то дозволяють клієнту здійснювати фінансові операції та робити ставки.

Вітальний бонус Betwinner

Кожному новому клієнту букмекерської контори Betwinner доступні два стартових бонуси – для ставок на спорт та гри в казино. Обрати бонус потрібно одразу при реєстрації, клацнувши на один з варіантів. Якщо гравець хоче відмовитися від подарунку, він обирає третій варіант. Розглянемо умови для кожної акції.

Спортивний бонус

Якщо клієнт обирає бонус для ставок на спорт, він повинен поповнити баланс на мінімальну суму 30 грн. На бонусний рахунок зараховується така ж сума. Максимальний розмір призових дорівнює 3000 грн.

Для того, щоб бонусна сума потрапила на основний рахунок, гравець повинен виконати наступні умови:

Зробити ставки на 5 стартових депозитів;

Враховуються лише експреси з не менш як 3 подій;

Мінімальний коефіцієнт для кожної позиції в експресі – 1,4;

Ставки потрібно зробити протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Якщо гравець активував промокод Betwinner, то він отримає більше призових. В залежності від того, на якому ресурсі йому вдалося знайти код, преміальна бонусна сума знаходиться в межах 20-50%. Але ми рекомендуємо наш сайт, на якому завжди є робочі коди.

Бонус для казино

Для клієнтів, які охоче грають в онлайн ігри казино, БК Бетвіннер запропонувала спеціальний бонус. Потрібно лише обрати його при реєстрації та поповнити баланс від 30 до 10 тис. гривень. На бонусний рахунок зарахується така ж сума. Для отримання бонусу гравець повинен виконати наступні умови:

Проставити 28 депозитів на доступні слоти;

Не виводити гроші в період відіграшу бонусної суми;

Ставити тільки на ті слоти, які букмекер підключив до вітального бонусу;

Відіграти бонус потрібно на протязі 7 днів з моменту реєстрації.

Ознайомитися з набором слотів можна на сайті Бетвіннер Україна.

Найкращі бонуси Бетвіннер

Клієнтам букмекерської контори Бетвіннер доступні й інші, досить привабливі бонуси. Для огляду ми обрали наступні:

Кібербонуси;

Вітрину промокодів;

День народження з Бетвіннер;

Лотерея Samsung;

Щасливчик дня;

Експрес дня.

Кібербонуси. Для клієнтів, які активно роблять ставки на кіберспорт, Betwinner створила календар бонусів. Щодня гравці заробляють кешбеки від кожної ставки від 10 до 20%. Ознайомитися з умовами можна на відповідній сторінці компанії.

Кожного дня Бетвіннер пропонує гравцю поставити на одну з комп’ютерних дисциплін та отримати хорошу компенсацію.

Вітрина промокодів. За кожну ставку гравець отримає певну кількість балів, яка розраховується за формулою від Бетвіннер. За кожні 50 балів беттор може отримати фрібет для ставки на певну дисципліну. Всі такі купони знаходяться на вітрині промокодів Betwinner. Клієнт обмінює бали на фрібет. На кожному купоні прописані умови його використання. Як правило, для одиночних ставок потрібно знайти події з мінімальним коефіцієнтом 1,8. Для експресів підібрати мінімум 3 позиції. Якщо ставка по фрібету буде виграшною, то на основний рахунок клієнта поступає певна сума.

День народження з Бетвіннер. Кожному приємно отримувати подарунки на день народження. Компанія Betwinner приготувала такий подарунок. Кожен, хто приєднається до акції, отримає промокод Betwinner для ставки. Код приходить не телефон в СМС повідомленні. Гравцю достатньо ввести його в купоні при реєстрації парі. Звісно, клієнту не потрібно тратити свої кошти для ставки.

Лотерея Samsung. Учасники лотереї мають змогу отримати цінні призи від компанії Samsung. Для цього потрібно робити ставки від 187 гривень, та отримати лотерейні квитки. Чим більше ставок зробить гравець, тим вище його шанси отримати подарунок. А подарунки дійсно привабливі. Розіграш лотереї проводиться після в останній день, коли всі отримали квитки. В акції враховуються всі ставки, крім хокейних.

Щасливчик дня. В даній акції розігруються 500 промобалів. Щоб зареєструватися в ній, гравець повинен зробити ставку на суму не менше 37 гривень з мінімальним коефіцієнтом 1,8. Після ставки активується купон, який враховується в розіграші промобалів. Якщо цей номер співпадає з одним в одним із обраних, то на основних рахунок беттора поступає 500 балів. Ці бали можна обміняти на промокоди Betwinner у вітрині.

Експрес дня. На сайті Бетвіннер публікуються призові експреси, які складаються з 3 подій. Якщо гравець обирає один з таких експресів, і виграє, він отримує премію 10% від виграшу. В ставки входять події з лайв та передматчової ліній.

Сайт Betwinner

Як тільки ви ввійдете на головну сторінку, ви побачите, скільки можливостей і опцій є тут. А саме, крім ставок на спорт, гравці можуть також насолоджуватися онлайн-казино, віртуальними іграми, а також декількома конкретними іграми від Betwinner

Коли гравець отримуєте доступ до розділу ставок на спорт, в лівій частині екрана відображається список видів спорту і ліг, які пропонуються в даний момент і в які можуть грати гравці. Коли ви вибираєте матч, на який хочете зробити ставку, він переміщається в центральну частину екрану, де ви бачите більшу кількість пропонованих ринків і коефіцієнтів.

Ще одна річ, яку потрібно виділити, - це україномовний сайт, а також можливість вибирати тип коефіцієнтів. (Дробові, десяткові або американські).

Лінія і коефіцієнти Betwinner

У букмекерській конторі Betwinner можна робити ставки більш ніж на 30 різних видів спорту. І ця кількість змінюється протягом року залежно від того, активний сезон для даного виду спорту чи ні. Природно, для кожної угоди можна використовувати промокод Betwinner.

Природно, що в лінії є всі популярні види спорту, такі як футбол, баскетбол, теніс і волейбол. Але крім цих популярних видів спорту, користувачі можуть робити ставки на такі види спорту, як дартс, снукер, зимові види спорту, австралійський регбі і ММА. Крім того, у оператора є відмінна пропозиція в розділі кіберспорту. Якщо клієнт - фанат ставок на League of Legends або CS: GO, він завжди знайде відмінні варіанти для парі.

У спеціальному розділі є ставки на віртуальний спорт. Якщо гравець хоче випробувати удачу на одному з ринків, він вибирає між віртуальним футболом, тенісом, стрибками або собачими перегонами.

Крім великого вибору видів спорту, букмекер включає в розпис чимало додаткових пропозицій. Коли беттор відкриває розпис, він знаходить широку лінійку пропозицій: від ставок на результати до спеціальних ринків на бомбардира або гравця, який отримає жовту картку. Дійсно, пропозиції більш ніж вражаючі.

Природно, що, коли потенційні клієнти ознайомлюються з умовами для ставок, вони звертають на кількість ринків і коефіцієнти в прематчі і лайві. Очевидно, що маржа є одним з найбільш важливих параметрів.

Залежно від дисципліни, букмекер встановлює певну маржу. Наприклад, на футбол комісія зазвичай варіюється від 5 до 6%. Рідко коли досягає 7%. В Лайв букмекер заробляє трохи більше.

На інші ринки оператор пропонує приблизно такі ж умови для ставок. Так, на кіберспорт комісія трохи вище, і досягає 8-9%. Але така ситуація є типовою для багатьох операторів, тому дивуватися нема чому.

Ставки Live

У букмекера Betwinner , мабуть, одна з найкращих платформ і програмне забезпечення для ставок в реальному часі. Live ставки максимально адаптовані для звичайних користувачів.

Ставки в реальному часі на сайті доведені до досконалості. Вражає все: від кількості пропонованих видів спорту до кількості матчів і ринків ставок. Радує кількість посилань на прямі трансляції з докладною онлайн статистикою, яка супроводжує практично кожну гру.

Зробити ставку в лайв з промокодом Betwinner дуже просто. Беттори можуть персоналізувати свої профілі, встановлювати автоматичні суми для операцій в один клік. В якості родзинки згадаємо функцію конструктора ставок, яка, безумовно, унікальна в світі ставок на спорт. З її допомогою гравці можуть комбінувати кілька ринків з різних матчів.

Крім того, у гравців є можливість дивитися кілька сотень прямих трансляцій щодня. Все, що потрібно зробити, щоб дивитися ці трансляції, - це увійти в свій обліковий запис і мати мінімальну суму на балансі.

Беттори використовують платформу для лайв ставок з самого початку, і багато хто стверджує, що вона практично не має недоліків і заслуговує тільки похвали і, отже, найвищих оцінок.

Платежі

Клієнтам букмекерської контори Бетвіннер доступні всі популярні платіжні системи та більше ніж 50 валют. Щоб дізнатися, які саме способи оплати доступні клієнту, він заходить в розділ "Платежі", та обирає потрібну країну проживання:

Обираючи варіанти поповнення та виведення коштів, гравець отримує всі доступні платіжні системи. Серед них виділимо такі:

Visa;

Mastercard;

Qiwi;

Webmoney;

Skrill;

Мобільні перекази.

Біля кожної системи вказані мінімальні суми для поповнення та зняття. Як правило, найменша сума для зняття – 100 грн, для поповнення – 50 грн.

Мобільні ставки

Досить зручно ставити в Бетвіннер з мобільного додатку. Клієнти скачують додатки Android і IOS. Знайти посилання на файли можна на сторінці з додатками. Ми перевірили якість мобільних ставок від компанії Бетвіннер, і залишилися задоволеними.

Перш за все, сподобалося, що з телефону зручно реєструватися та виконувати фінансові операції. Також порадував той факт що всі сторінки швидко відкриваються. Клієнтам доступна опція "В один клік".

Звісно, що клієнтам також доступний робочий Бетвіннер промокод з вітальними бонусами та з галереї. Інші акцій також доступні.

Найбільший плюс мобільних додатків Betwinner в тому, що вони дозволяють гравцям отримати доступ до власного кабінету навіть в тих випадках, коли основний ресурс недоступний.

Служба підтримки та відгуки гравців

Отримати консультації можна по телефону, електронній пошті і чату. Контактні дані вказані в окремому розділі. Наприклад, з фінансових питань гравці пишуть на окрему адресу. Також можна дізнатися, як робити ставки з промокодом Betwinner. Більшість клієнтів контори позитивно оцінюють роботу саппорта. Але іноді підкреслюють, що доводиться чекати відповіді при звертанні на електронну адресу.

У відгуках бетторів можна зустріти схвальні коментарі з приводу великої кількості пропозицій в розписах. Позитивно оцінюється робота служби підтримки і функціонал сайту. Дизайн сайту багатьма оцінюється позитивно. Найчастіше можна знайти такі коментарі гравців, що вони задоволені простою навігацією і відсутністю великої кількості реклами та анімації. Зі знаком плюс багатьма гравцями оцінюються можливості для мобільних ставок. Багато клієнтів відзначають просту процедуру заповнення ігрового купону, сприятливі умови для поповненні рахунку та зняття коштів. Позитивно клієнти відгукуються про роботу додатків.

Нарікання у гравців викликають коефіцієнти в лайв розписах. Є зауваження з приводу оперативності роботи сайту. Іноді доводиться довго чекати поки відкриються сторінки. Деякі беттори нарікають на те, що їм незручно шукати потрібні події і доводиться витрачати більше часу на реєстрацію ставки.

Популярні питання

Промокоди для вітального бонусу Бетвіннер та з галереї різні?

Так, це різні акції з певними умовами для виконання. Але одному гравцю доступні обидва бонуси.

Чи можлива активація промокоду Betwinner у мобільному додатку?

Так, кожен зможе створити аккаунт, та застосувати промокод Betwinner.

Чи можна змінити вітальний бонус на інший після отримання коштів на бонусний рахунок?

Ні, таке не припустимо. Якщо гравець обрав вітальний бонус, він не зможе його змінити, такі правила організатора парі.

Чи враховуються для вітального бонусу лайв ставки?

Так, в одному експресі можна поєднувати лайв та передматчові ставки.

Висновки

Ми переконалися, що кожен гравець зможе активувати промокод Betwinner та отримати додатковий бонус. Як бачимо, умови для ставок дійсно хороші: прийнятні коефіцієнти, багато ставок, бонусів, прямих трансляцій на сайті. Більшість клієнтів задоволені можливостями для ставок саме тут.