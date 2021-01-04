Які платформи можна віднести до списку найкращих букмекерських контор для ставок на хокей в Україні? Розглянемо найбільш популярні сайти для прогнозів.

У цій статті розглянемо три букмекерські контори, які користуються популярністю серед українських ігроманів. Оскільки хокей це досить популярний вид спорту, то в лінії будь-якого букмекера даний спортивний напрямок буде представлений. Таким чином, для відповіді на питання «де ставити на хокей в Україні?», підійдуть безліч ресурсів, проте для того, щоб визначити ті майданчики, які можуть вважатися найкращими букмекерськими конторами для ставок на хокей, доведеться розглянути особливості кожного сайту окремо. Отже, поговоримо про три платформах, а саме Фаворит, Парі Матч і Фан Спорт, якi нерідко можна знайти в рейтингу букмекерських контор України для ставок на хокей.

Найкращі букмекерські контори для ставок на хокей: що будемо аналізувати

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Поговоримо про ряд особливостей кожної з трьох букмекерських платформ. Розглянемо такі параметри, як лінія, можливості по роботі з платформою з мобільних пристроїв, підтримувані платіжні платформи, дизайн ресурсу і зручність використання сайту.



Фаворит



Дизайн і інтерфейс БК Фаворит це явно не сильні сторони ресурсу. Так, серйозної критики заслуговує як кольорове оформлення сайту, так і розташування розділів. Так, для того, щоб відшукати секцію з мобільними додатками доведеться добре постаратися, та й в цілому навігація на сайті залишає безліч питань. Крім того, сайт надмірно перевантажений різними постерами, які рекламують представлені на сайті iгри з секції казино. У загальному підсумку, Фаворит заслуговує найнижчих оцінок по візуальному оформленню свого ресурсу.

Втім, лінія Фаворит досить широка і включає в себе різноманітнi напрямки. Звичайно ж, ставки на хокей Фаворит також дозволяє робити, так само як і є опції прогнозів на події, не пов'язані зі спортом.

Робити ставки на хокей Фаворит дозволяє і в мобільному додатку, який можна завантажити з сайту букмекера. Однак, знайти його на ресурсі не так просто, і все це знову ж через непродуманий інтерфейсу і навігацію. Не забудьте погодитися зі скачуванням iнсталяцiйних файлів зі сторонніх джерел, якщо ви використовуєте девайс на Android.

Ще одним недоліком БК Фаворит є слабка добірка платіжних платформ. Так, БК пропонує працювати лише з кількома електронними гаманцями; також підтримуються карти. Традиційно, коли мова йде про роботу з фінансами, не забувайте приділяти увагу головним умовам, а саме лімітами, максимумам і термінам здійснення операцій. Фаворит в цьому плані зручний тим, що БК встановлює єдині значення як для виведення, так і для депозиту, які не відрізнятимуться незалежно від обраного вами платіжного інструменту.

Парi Матч



Згідно з рейтингом букмекерських контор України для ставок на хокей, Парі Матч також вважається одним з найбільш популярних місць для розміщення прогнозів серед українських ігроманів. Лінію подій тут цілком можна порівняти з тим, що пропонує Фаворит, проте на відміну від останнього вибір доступних опцій за ставками на неспортивні події тут не такий багатий. Говорячи про звичнi види спорту, відзначимо, що ставки на хокей Парі Матч, так само як і будь-яка інша БК, цілком очікувано, припускає.

Є у БК і мобільний додаток, проте скачати його складніше, ніж на сайтах конкурентів. Звичайно, зробити це не так складно як на Фаворит, але, тим не менш, свої особливості все ж є. Наприклад, потрібно буде спочатку відсканувати QR-код, а після цього гравці зможуть приступати до завантаження інсталяційного файла. Зробити все це нескладно, але процес дещо відрізняється від звичного нам алгоритму дій. Зрозуміло, для великого букмекера підтримка мобільних додатків є чимось самим собою зрозумілим, так що Парі Матч в цьому плані не є винятком.

А ось коли мова заходить про підтримку платіжних рішень, то в цьому плані Парі Матч, однозначно, перевершує той же Фаворит. Платформа дозволяє працювати з цілою низкою платіжних рішень, що наближає ресурс до найкращих букмекерських контор для ставок на хокей.

З візуальної складової справи у Парі Матч також йдуть набагато краще, ніж у БК Фаворит. Втім, зайве нахвалювати сайт БК, оскільки нарікання все ж є. Незважаючи на відсутність серйозних прорахунків, розробники все ж могли б зробити сайт ще більш акуратним і витонченим. Виникають також певні труднощі і з пошуком потрібних розділів, так як далеко не завжди ці елементи будуть перебувати в зручних місцях. Однак, за великим рахунком, сайт Парі Матч зроблений цілком задовільно.

Фан Спорт



Коли говорять про найкращi букмекерськi контори для ставок на хокей, найчастіше згадують і такий ресурс як Фан Спорт. Ігрові можливості БК включають, в тому числі, і гідну лінію, в якій можна знайти як хокейні ліги, так і підтримку неспортивних заходів.

Клієнти БК можуть скористатися мобільними опціями, а саме мобільним сайтом та додатком. Що стосується процесу завантаження мобільного додатка, то тут все цілком стандартно, на відміну від розглянутих нами раніше сайтів. Додаток представлений, традиційно, в декількох версіях: продукт для Android і версія для девайсів, які працюють на iOS.

Вельми гідно виглядає і список платіжних платформ. Крім звичних банківських карт, електронних гаманців, підтримки терміналів оплати та інтернет-банкінгу, здійснювати фінансові операції на Фан Спорт можна і використовуючи криптовалюту. Ще на Фан Спорт незвично те, що баланс мобільного можна використовувати лише для виведення коштів, в той час як внести депозит, використовуючи гроші на телефоні, не вийде. Як правило, на інших букмекерських конторах все навпаки, якщо взагалі таке рішення підтримується.

Ще один позитивний момент Фан Спорт це дизайн платформи. На тлі Фаворит і Парі Матч саме сайт Фан Спорт виглядає лідером за такими параметрами, як дизайн і інтерфейс. Ця платформа зовні вже більше схожа на те, що являють собою найкращі букмекерські контори для ставок на хокей. Проте, певні мінуси є і у цього ресурсу, хоча вони не такі значні, якщо порівняти їх з конкурентами.



Пiдсумки



У підсумку, Фаворит, Парі Матч і Фан Спорт, будучи досить популярними ресурсами, можуть вважатися претендентами на потрапляння в список найкращих букмекерських контор для ставок на хокей, які доступні українським ігроманам. Фаворит, наприклад, має непогану лінію (втім як і інші БК), проте сильно програє по візуальній складовій, в той час як Фан Спорт, навпаки, виглядає найбільш приємно для очей. У підсумку, у кожного ресурсу є свої плюси і мінуси.

У будь-якому випадку, вкрай важливо ніколи не забувати про те, що робити ставки можна лише на ту суму грошей, яку ви можете дозволити собі втратити. Пам'ятайте, що ставлячи свої гроші, ви віддаєте їх долю руки випадку, так що не варто вважати, що ставки на спорт можна перетворити в джерело регулярного доходу.