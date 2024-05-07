Джерело - Чемпіон.
У ніч на 7 травня відбулися дві зустрічі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Міннесота розгромно перемогла чинного чемпіона ліги Денвер (106:88) головного кандидата у МVP (найкращий гравець) сезону Ніколи Йокича в другому поспіль матчі протистояння, а Нью-Йорк виграв у клатчі в Індіани (121:117) та повів у серії до чотирьох перемог із рахунком 1:0.
Кращими за результативністю в Міннесоти були американський захисник Ентоні Едвардс (27 очок + 7 результативних передач) і домініканський центровий Карл-Ентоні Таунс (27 очок + 12 підбирань). Контендерів НБА не врятував від поразки потужний дабл-дабл сербського центрового Йокича (16 очок + 16 підбирань), а також результативна гра американського форварда Арона Гордона (20 очок).
Найрезультативнішим у матчі Нью-Йорк Нікс — Індіана Пейсерс був американський захисник господарів Джейлен Брансон: 43 очки, 6 підбирань, 6 передач.
Наступна зустріч між командами відбудеться 9 травня в Нью-Йорці.
Наступна зустріч між командами відбудеться 11 травня в Міннеаполісі.
Сітка плей-оф
Нагадаємо, Клівленд переміг Орландо та зіграє проти Бостона Михайлюка у другому раунді плей-оф НБА.