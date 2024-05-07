Джерело - Чемпіон.

У ніч на 7 травня відбулися дві зустрічі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Міннесота розгромно перемогла чинного чемпіона ліги Денвер (106:88) головного кандидата у МVP (найкращий гравець) сезону Ніколи Йокича в другому поспіль матчі протистояння, а Нью-Йорк виграв у клатчі в Індіани (121:117) та повів у серії до чотирьох перемог із рахунком 1:0.

Кращими за результативністю в Міннесоти були американський захисник Ентоні Едвардс (27 очок + 7 результативних передач) і домініканський центровий Карл-Ентоні Таунс (27 очок + 12 підбирань). Контендерів НБА не врятував від поразки потужний дабл-дабл сербського центрового Йокича (16 очок + 16 підбирань), а також результативна гра американського форварда Арона Гордона (20 очок).

Найрезультативнішим у матчі Нью-Йорк Нікс — Індіана Пейсерс був американський захисник господарів Джейлен Брансон: 43 очки, 6 підбирань, 6 передач.

НБА — другий раунд плей-оф

7 травня

Нью-Йорк — Індіана 121:117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30) Рахунок у серії — 1:0 Наступна зустріч між командами відбудеться 9 травня в Нью-Йорці.

Денвер — Міннесота 80:106 (20:28, 15:33, 25:21, 20:24)

Рахунок у серії — 0:2

Наступна зустріч між командами відбудеться 11 травня в Міннеаполісі.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, Клівленд переміг Орландо та зіграє проти Бостона Михайлюка у другому раунді плей-оф НБА.