Банкеро — наймолодший гравець, який набрав 35 і більше очок у 7-му матчі плей-оф НБА

Форвард Орландо Паоло Банкеро набрав 38 очок у 7-й грі серії першого раунду проти Клівленда.

Це досягнення зробило 21-річного баскетболіста наймолодшим гравцем, який набрав 35 та більше балів у сьомій грі серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Банкеро випередив Луку Дончича (22 роки, 46 очок) та Кевіна Дюрента (22 роки, 39 очок).

Клівленд переміг Орландо та зіграє в другому раунді з Бостоном українського захисника Святослава Михайлюка.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня Міннесота сенсаційно перемогла Денвер у матчі другого раунду плей-оф. Денвер — чинний переможець НБА і вважається одним із двох головних фаворитів на перемогу цього сезону.